As mudanças que a fadiga provoca no onze portista

Sérgio Conceição já tinha avisado na conferência de imprensa de antevisão do jogo que havia jogadores com fadiga e o treinador fez mesmo quatro mudanças no onze do FC Porto para defrontar o BSAD.

Zaidu, Corona, Luis Díaz e Marega, habituais titulares da equipa, cederam os lugares a Nanu, Fábio Vieira, Felipe Anderson e Evanilson.

O onze do FC Porto: Marchesín, Nanu, Mbemba, Pepe, Manafá, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Felipe Anderson, Evanilson e Taremi.

Os suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Zaidu, Marko Grujic, Romário Baró, Tecatito Corona, Luis Díaz, Marega e Toni Martínez.

O onze do BSAD: Kritciuk, Gonçalo Silva, Henrique, Tomás Ribeiro, Tiago Esgaio, Cafu, Yaya, Sousa, Diogo Calila, Varela e Miguel Cardoso.

Os suplentes: André Moreira, Ruben lima, Bruno Ramires, Cassierra, Taira, Richard, Gonçalo Agrelos e Dieguinho.

Recorde-se que o FC Porto é 2.º classificado, com 38 pontos, enquanto o BSAD é 14.º, com 15 pontos.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.