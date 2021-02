Um jogo para esquecer

Segunda - quinta - domingo. Em qualquer campeonato do mundo, esta não é uma sequência de jogos fácil, por aquilo que exige de uma equipa, em termos físicos e psicológicos, particularmente se essa equipa estiver obrigada a ganhar, como o FC Porto, para não deixar fugir o líder, o Sporting, que segue quatro pontos à frente. E mais ainda quando o jogo de domingo é contra o 3.º classificado, o Braga, que segue cinco pontos atrás.

Com uma semana apertada e alguns jogadores "com fadiga", como admitiu na conferência de imprensa de antevisão do BSAD-FC Porto, Sérgio Conceição já tinha avisado que ia fazer alterações nos habituais titulares, e cumpriu. Zaidu, Corona, Luis Díaz e Marega cederam os lugares a quatro colegas: Nanu, Fábio Vieira, Felipe Anderson e Evanilson, que se juntaram ao Marchesín, Mbemba, Pepe, Manafá, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Taremi.

Do lado do BSAD de Petit, destaque para o regresso do defesa Tomás Ribeiro, que esteve perto de assinar pelo Vitória de Guimarães no mercado de inverno, mas acabou por manter-se na equipa: Kritciuk, Gonçalo Silva, Henrique, Tomás Ribeiro, Tiago Esgaio, Cafu, Yaya, Sousa, Diogo Calila, Varela e Miguel Cardoso.

Se o jogo começou morno e atabalhoado, isso não se deveu só a qualquer tipo de fadiga de ambos os lados. Como já se esperava, o relvado do Jamor não se apresentava nas melhore condições para receber uma partida da I Liga - nem de qualquer divisão... -, pelo que ambas as equipas tiveram muitas dificuldades em termos técnicos, para dar a melhor sequência aos lances.

Gualter Fatia

Como era expectável, foi o FC Porto a entrar melhor e a tentar mandar no jogo, mas cedo se percebeu que seria difícil para os portistas ultrapassar a defesa de cinco homens do BSAD. O primeiro sinal foi dado apenas aos 20', com um remate de longe de Uribe, mas Kritciuk defendeu sem dificuldades.

O BSAD tentava criar perigo através de saídas rápidas para o ataque e foi num desses momentos que Afonso Sousa viu Marchesin embater em Pepe, num desentendimento fora da área, com a bola a sobrar para os pés do jovem do BSAD, que rematou mas não conseguiu acertar na baliza.

Já em cima do intervalo, a melhor oportunidade do jogo, que até deu golo: Sithole rematou a bola contra Taremi, junto à área do BSAD, e o esférico acaba por ir parar aos pés de Evanilson, que estava por trás da linha defensiva adversária e que fez golo. Contudo, por se ter aproveitado de uma posição irregular, e já que a bola embateu em Taremi, o árbitro entendeu anular o lance, por fora de jogo.

Gualter Fatia

Na 2.ª parte, nova entrada por cima do FC Porto, que ia dominando o jogo, mas, mais uma vez, sem conseguir concretizar a superioridade em golos. Logo aos 57', Sérgio Conceição começou a inverter a tendência no onze, ao fazer entrar Luis Díaz, tirando Felipe Anderson, mudança que seria seguida, cerca de uma dezena de minutos depois, pela entrada de mais trunfos: Corona e Marega.

Com o FC Porto muito mais ativo no ataque, o BSAD limitava-se então a tentar manter o empate e a falta de pontaria da cabeça de Taremi, aliada a mais uma defesa de Kritciuk - uma constante no jogo -, não permitiu que o nulo se desfizesse.

Já em cima do apito final, depois de Corona cruzar uma bola para a área, Nanu surgiu lançado para cabeceá-la, mas acabou por embater em Kritciuk de forma violenta, caindo no chão.

A ambulância teve de entrar no relvado para retirar Nanu, depois do jogador ser socorrido pelas equipas médicas e pelos bombeiros, numa paragem de mais de uma dezena de minutos.

Quando o jogo finalmente foi retomado, o FC Porto bem tentou continuar a carregar, mas mais uma vez sem eficácia. O 0-0 manteve-se até final, o que significa que os portistas podem ver o líder Sporting afastar-se ainda mais no topo da tabela, caso vença o Marítimo, sexta-feira, na Madeira.