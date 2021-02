Aí está a estreia do reforço mais caro da história do Sporting

Está confirmada a estreia de Paulinho pelo Sporting, logo a titular, como Rúben Amorim também já tinha indiciado, ao elogiar fortemente o avançado e a sua integração na equipa.

O onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal, Porro, Antunes, Matheus Nunes, João Palhinha, Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos.

Os suplentes: Maximiano, João Pereira, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança, Bruno Paz, Tabata, Tiago Tomás, Jovane, Joelson.

O onze do Marítimo: Abedzadeh, Marcedo, René Santos, Lucas Áfrico, Leo Andrade, Bambock, Jean Irmer, Sassá, Rafik Guitane, Hermes e Joel Tagueu.

Os suplentes: Charles, Söderström, Karo, Correa, Pelágio, Fumu Tamuzo, Faiq Bolkiah, Milson, Alipour.

Recorde-se que o Sporting é líder da Liga portuguesa, com 42 pontos, mais três do que o FC Porto, que já disputou a 17.ª jornada, empatando com o BSAD. O Braga é 3.º, com 36 pontos, e o Benfica, que também joga esta noite às 19h, frente ao Vitória de Guimarães, é 4.º, com 33 pontos.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.