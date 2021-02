Seferovic e Everton de volta

Depois da baixa de última hora de Rafa, que está lesionado, tal como Jardel, Waldschmidt e André Almeida, o Benfica foi obrigado a fazer mudanças nos habituais titulares, para defrontar o Vitória, esta noite, na Luz.

O onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Pizzi, Weigl, Taarabt, Cervi, Seferovic e Everton.

Recorde-se que o Sporting é líder da Liga portuguesa, com 42 pontos, mais três do que o FC Porto, que já disputou a 17.ª jornada, empatando com o BSAD. O Braga é 3.º, com 36 pontos, e o Benfica, que também joga esta noite às 19h, frente ao Vitória de Guimarães, é 4.º, com 33 pontos.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.