Um onze sem gestão

Ao contrário do que aconteceu frente ao BSAD, em que Sérgio Conceição descansou quatro peças do habitual onze titular do FC Porto, esta noite não há gestão, como era esperado, aliás.

Corona, Luís Diaz e Marega regressam ao onze, assim como o inesperado Sarr, que resta saber se jogará como lateral ou, pelo contrário, como terceiro central, já que o lateral Zaidu foi relegado para o banco.

O onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Sarr, Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Luís Diaz, Marega e Taremi.

Os suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Zaidu, Grujić, Fábio Vieira, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson.

No lado do Braga também há mexidas, com os reforços Borja e Sporar, desta vez, a começarem no banco: Matheus, Tormena, David Carmo, Raúl Silva, Esgaio, João Novais, Al Musrati, Fransérgio, Galeno, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Os suplentes: Tiago Sá, Zé Carlos, Rolando, Borja, André Horta, Gaitán, Piazon, Sporar, Vítor Oliveira.

Recorde-se que o Sporting é 1.º classificado com 45 pontos, o FC Porto é 2.º com 39, o Braga é 3.º com 36 e o Benfica é 4.º com 34, os mesmos pontos do Paços de Ferreira.

