Carvalhal: "O FC Porto tem felicidade na forma como faz o golo. A 2.ª parte foi inteiramente nossa"

A lesão de David Carmo

"Não sei nada, mas é o que mais se lamenta desta noite. Eu preteria uma vitória num jogo para que um jogador meu não saísse lesionado gravemente, já foi o Iuri, o Moura e agora o Carmo. Estamos todos muito preocupados."

O empate

"O jogo não foi complicado da nossa parte. A 1.ª parte foi dividida, o FC Porto tem felicidade na forma como faz o golo, mas conseguiu fazê-lo. A 2.ª parte foi inteiramente nossa, mesmo em onze contra onze, e depois com as expulsões também. Fizemos o que tínhamos de fazer. Tivemos situações. É um jogo de duas partes, esta 1.ª parte terminou. Estamos dentro da eliminatória para ir à final da Taça."

Sérgio Conceição foi gritar com Carvalhal no final do jogo

"Veio cumprimentar-me, desejar felicidades. Não falei nada. Se têm câmaras, metam lá os microfones."

As expulsões do FC Porto

"Não comento expulsões nem arbitragens".