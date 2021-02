A amizade no balneário, as instalações modernas e um clube sem dívidas: este é o dia a dia do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira joga esta segunda-feira com o líder do campeonato, Sporting, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

O Paços de Ferreira abriu as portas à SIC para mostar o dia a dia de trabalho da equipa. Todas as instalações são novas, incluindo os balneários e o ginásio. O clube não tem dividas nem investidores.

A equipa de Pepa tem estado no topo da tabela. Em quinto lugar, com 35 pontos, joga esta segunda-feira com o líder Sporting, com 48.

Na antevisão do jogo, o treinador do Paços de Ferreira admitiu ser necessário "fazer mais e melhor" para pontuar frente ao Sporting no jogo da 19.ª jornada.