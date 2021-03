O regresso ao 4-4-2 e uma defesa remendada

Sem Otamendi, castigado, e Vertonghen e Darwin, lesionados, Jorge Jesus teve de fazer mudanças no onze do Benfica para defrontar o Rio Ave, começando desde logo pelo sistema tático, que já não inclui três centrais, ao contrário do que sucedeu na Liga Europa.

O onze do Benfica: Helton Leite, Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Jardel, Grimaldo, Rafa, Weigl, Taarabt, Everton, Waldschmidt e Seferovic.

Os suplentes: Vlachodimos, Gilberto, Morato, Gabriel, Cervi, Chiquinho, Pizzi, Pedrinho, Gonçalo Ramos.

O onze do Rio Ave de Miguel Cardoso: Kieszek, Carlos Mané, Costinha, Borevkovic, Aderlan, Sávio, Filipe Augusto, Pelé, Francisco Geraldes, Gelson Dala e Rafael Camacho.

Os suplentes: Leo Vieira, Tarantini, Junior Brandão, Anderson, Guga, Pedro Amaral, Pijnaker, Gabriel Souza e Diogo Teixeira.

