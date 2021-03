Carlos Carvalhal e o FC Porto de Sérgio Conceição: "É uma equipa de Champions League, com um grande treinador, muito difícil de ser batida"

A 2.ª mão da Taça

"O resultado está em 1-1, mas o FC Porto tem vantagem nesta altura. Temos consciência de que vamos jogar contra uma grande equipa, com uma organização muito forte, uma equipa de Champions League, com um grande treinador, uma equipa muito difícil de ser batida, a jogar no seu terreno. Vamos ter um Braga organizado, motivado, com muita vontade de chegar à final e sabendo que vamos ter de fazer golos. A ambição é proporcional à dificuldade e queremos chegar à final da Taça."

A época do Braga

"A equipa tem estado bem na sua globalidade, é uma equipa equilibrada, que ataca bem, que pratica um bom futebol, que transita bem e quando tem de defender também defende bem. Temos tentado melhorar a equipa, dentro das limitações de tempo, porque já não há tempo para treinar há largas semanas consecutivas. Mas se me perguntar se acho que pode melhorar, pode, obviamente, porque a treinar poderá melhorar na sua dinâmica e fazer melhor em todos os momentos."

A ambição do Braga

"Um dos desafios do Braga é colocar o máximo número de jogadores nas seleções nacionais. Conseguimos com o Paulinho e com o Sequeira. Num futuro próximo, quando conseguirmos fazer com que tenhamos nas seleções 50% dos jogadores, aí poderemos dizer que estamos a subir de patamar e estamos perto de Benfica, FC Porto e Sporting. Temos de ajudar os nossos jogadores a serem cada vez melhores."