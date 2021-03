Onze de Taça não é onze de Liga

Sérgio Conceição faz várias mudanças no onze do FC Porto para defrontar o Sporting de Braga, na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, tanto na defesa, como no meio-campo e até no ataque.

Diogo Costa, Sarr, Grujic e Díaz são as novidades em relação ao último jogo portista, para Liga, perante o líder Sporting - Marchesin, Zaidu, Sérgio Oliveira e Taremi ficam de fora.

O onze do FC Porto: Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Pepe, Sarr, Grujic, Uribe, Otávio, Díaz, Marega e Corona.

Os suplentes: Marchesín, Diogo Leite, Taremi, Zaidu, Sérgio Oliveira, Evanilson e Francisco Conceição.

O onze do Braga: Matheus, Tormena, Raúl Silva, Borja, Esgaio, Al Musrati, Fransérgio, Piazón, Galeno, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Os suplentes: Tiago Sá, Zé Carlos, João Novais, André Horta, Šporar, Rodrigo Gomes e Bruno Rodrigues.

