Daniel Ramos: "É um amargo de boca muito grande porque acho que merecíamos muito mais do que aquilo que vamos levar para casa"

Mereciam mais

“A exibição foi excelente e acho que nos devemos sentir bem pelo que fizemos, porque fizemos um excelente jogo. Não é fácil jogar contra o Sporting, pela forma como o Sporting tem estado ao nível da qualidade de jogo e nós mostrámos que temos uma grande equipa. Acho que foi um amargo de boca muito grande porque acho que merecíamos muito mais do que aquilo que vamos levar para casa. Pelo menos um empate porque sempre tivemos um controlo grande, muitas vezes até domínio, dividimos sempre o jogo com o Sporting. Tínhamos o jogo controlado, estávamos por cima e na primeira aproximação do Sporting fazem golo. Fomos consistentes, não fomos uma equipa que se encontrou lá atrás, tentámos ser arrojados, pressionámos, que andou muitas vezes subida. Muito mérito da minha equipa e parabéns à minha rapaziada”

Estratégia

“Passava por controlar a profundidade. Temos confiança para o fazer e acreditávamos que era um meio para conseguirmos a ser a equipa que queremos. Até podia correr mal, mas foi estratégico e não foi o primeiro jogo que o fazemos. Temos testado para tentar perceber se este caminho vale a pena e claramente vale a pena, temos confirmado jogos após jogo. Temos qualidade de jogo e qualidade de treino, porque eles trabalham muito para conseguir fazer isto no jogo, não cai do céu. Não é só estalar os dedos. Ficamos tristes, acho que perdemos injustamente. Mas estamos satisfeitos pelo nosso nível exibicional”

Alteração forçada

“O Cryzan segura mais bola, o Rui Costa é um jogador que ataca mais a profundidade mas fez também um grande trabalho. Contamos com todos e seguimos o nosso caminho. Na saída de bola mostrámos o que queríamos deste jogo”