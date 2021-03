O regresso de Taremi e não só

Sérgio Conceição volta a fazer mudanças no onze do FC Porto, após a derrota para a Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga. Marchesin, Nanu, Diogo Leite, Sérgio Oliveira e Taremi estão de regresso, por troca com Diogo Costa, Sarr, Mbemba (único lesionado), Grujic e Díaz.

O onze do FC Porto: Marchesín, Nanu, Pepe, Diogo Leite, Manafá, Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Marega e Taremi.

O onze do Gil Vicente: Denis, Paulinho, Rodrigo, Ygor Nogueira, Talocha, Henrique Gomes, Lucas Mineiro, Claude Gonçalves, Pedrinho, Lourency e Pedro Marques.

Os suplentes: Diogo Costa, Luis Díaz, Zaidu, Grujic, Toni Martínez, Evanilson, Sarr, Fábio Vieira e Francisco Conceição.

O FC Porto, que ocupa o terceiro lugar, com 45 pontos, pode recuperar a vice-liderança, ainda que à condição, depois de na ronda anterior a ter perdido para os bracarenses (46), ao ceder um ‘nulo’ (0-0) na receção ao líder Sporting.

Os portistas não perdem no campeonato desde a sexta jornada, porém quebraram nos últimos cinco jogos na competição, somando apenas um triunfo e cedendo quatro empates, que contribuíram para um fosso ainda maior para os leões, que seguem destacados no topo, com 58 pontos.

Já o Gil Vicente é 15.º colocado, com 19 pontos, os mesmos do Famalicão (16.º) e apenas um acima de Marítimo e Boavista, que ocupam os dois últimos lugares, ambos com 18.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.