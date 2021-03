O Braga vai a jogo com o quê? “Com tudo e mais qualquer coisa”, porque precisa “de mais qualquer coisa”

O treinador Carlos Carvalhal disse hoje que o Sporting de Braga precisa de ir "com tudo e mais qualquer coisa" para vencer no reduto do último classificado Famalicão, segunda-feira, na 23.ª jornada da I Liga de futebol.

As duas equipas minhotas estão distanciadas por 30 pontos, com a de Braga no cimo da tabela, em segundo lugar, e a de Famalicão, que vai estrear na segunda-feira o seu terceiro treinador da época - Ivo Vieira -, na última posição.

"Vamos para Famalicão com tudo e mais qualquer coisa porque precisamos de ‘mais qualquer coisa' para vencer o jogo. Sabemos das dificuldades que vamos ter, diante de uma equipa difícil, com bons jogadores e um bom treinador, mas preparámo-nos bem. Temos uma ideia do plantel do Famalicão e do que representa um treinador que tem uma ideia bem vincada de jogo", disse, na antevisão da partida, à televisão do clube.

O técnico dos ‘arsenalistas' frisou que o Sporting de Braga é "um adversário muito incómodo" e que, em campo, a sua equipa terá "responsabilidade e confiança máximas", mas também "respeito máximo pelo adversário".

"Sabemos que as equipas que estão em baixo [na tabela classificativa] estão a lutar pela vida, são sempre adversários extremamente incómodos, por isso mesmo é que eu disse que temos que ir com tudo e mais qualquer coisa para Famalicão", reforçou.

Carlos Carvalhal disse que o Sporting de Braga está ciente da mudança recente nos famalicenses com a chegada de Ivo Vieira, mas frisou que conhece "bem" o novo técnico.

"É um treinador com ideias bem definidas, as suas equipas têm uma matriz e uma personalidade muito próprias. Não vamos ser surpreendidos e creio que também não vamos surpreender o adversário. Queremos estar fortes no jogo, com uma ambição muito grande, fazer um jogo coletivamente muito competente e lutar pelos três pontos desde o primeiro minuto", afirmou.

Sporting de Braga, segundo classificado, com 49 pontos, e Famalicão, 18.º e último, com 19, defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, num jogo que será arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.