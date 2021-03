A surpresa de Rúben Amorim: não há Paulinho, há Bragança

Sem Coates e sem Nuno Santos, um castigado e outro lesionado, Rúben Amorim já estava obrigado a mexer no onze do Sporting, mas surpreendeu no ataque, com a entrada de Daniel Bragança - resta saber que posição irá o jovem jogador ocupar. Paulinho, de volta após lesão, começa no banco.

Já na defesa, é Neto que irá para o lugar do capitão Coates.

Destaque também para a primeira convocatória dos jovens Essugo e Nazinho, ambos juvenis, e Joelson, júnior.

O onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Neto, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Daniel Bragança.

Os suplentes: Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Essugo, Nazinho, Tabata, Joelson, Jovane e Paulinho.

O onze do Vitória: Bruno Varela, Amaro, Jorge Fernandes, Mikel, Sacko, André André, Pepelu, Lameiras, Edwards, Estupiñan e Rochinha.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.