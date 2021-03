Em equipa que ganha, Sérgio não mexe

Sérgio Conceição não faz qualquer alteração no onze do FC Porto, em relação aos últimos dois jogos dos portistas: frente ao Paços de Ferreira, uma vitória por 2-0, no Dragão; frente à Juventus, uma derrota com sabor a vitória, porque deu a passagem na eliminatória, por 3-2, em Turim.

O onze do FC Porto para defrontar o Portimonense: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Taremi e Marega.

Os suplentes: Diogo Costa, Leite, Díaz, Grujic, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Fábio Vieira e Francisco Conceição.

O onze do Portimonense: Samuel, Maurício, Lucas, Willyan Rocha,; Moufi, Dener, Pedro Sá, Fali Candé, Anzai, Beto e Aylton.

Recorde-se que o FC Porto é 2.º classificado da Liga, com 51 pontos, menos 10 do que o líder Sporting, mais um do que o Braga e mais três do que o Benfica. Já o Portimonense é 13.º, com 23 pontos.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.