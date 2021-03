Um golo que não se vê todos os dias: de baliza a baliza, o guarda-redes Ricardo a marcar

Ao minuto 53 do Varzim-Mafra, a equipa da casa até já vencia, com um golo de Nélson Agra, marcado na primeira parte. Mas o grande momento deste jogo da 25.ª jornada da II Liga chegaria apenas na segunda parte, por intermédio de um protagonista improvável.

Ricardo Nunes, o veterano guarda-redes do Varzim, lançou a bola longa na frente e ela tanto saltou... que passou por cima do guarda-redes adversário, Carlos Henriques, e aumentou a vantagem da equipa da casa.

Um momento para recordar por parte do guardião de 38 anos, que recuperou há duas épocas de um cancro, quando estava no Chaves e já depois de também ter passado pelas balizas do FC Porto.

Com este golo raro, e com a respetiva vitória, o Varzim somou três pontos importantes na luta pela manutenção, somando agora 21, mais três do que o último classificado, o FC Porto B, e apenas menos um do que a Oliveirense, a primeira equipa acima da linha de água.

Já o Mafra é 9.º classificado da II Liga, prova que continua a ser liderada pelo Estoril Praia, que venceu este sábado o Cova da Piedade, por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0.