Carvalhal: "O jogo fica marcado pela expulsão e a partir daí jogou-se um jogo diferente"

A derrota

""Para falar deste jogo tenho de fazer uma introdução. Fizemos um percurso espetacular até agora, com enorme densidade competitiva desde janeiro, o que nos levou a ter lesões graves. A equipa tem sido de uma abnegação espetacular. Hoje tínhamos quatro indisponíveis na defesa, em função do que disse, sem falar do meio-campo. Pensamos recuperar três nesta pausa. Mas apesar de todas estas contrariedades, chegámos a este jogo com vontade de vencer e encarar o adversário olho nos olhos. O jogo estava equilibrado até à expulsão, mas mesmo com 10 a nossa equipa esteve sempre inteira. Sofremos um golo ao fazer pressão alta, faltou perceber que estávamos a jogar com 10. Mas, no cômputo geral, a equipa teve um comportamento bom, foi brava, dentro das suas limitações."

A expulsão

"Dez contra onze é sempre difícil e até podíamos ter reentrado no jogo. A pausa será boa para nós e esperamos recuperar jogadores. Estou a dizer isto apenas para reforçar a dificuldades que tivemos. O jogo fica marcado pela expulsão e a partir daí jogou-se um jogo diferente".

O primeiro golo

"Arriscámos tanto na pressão que deixámos o Seferovic isolado com o guarda-redes. É a matriz da equipa, mas aconselhava-se mais prudência. Mas pronto, estou muito satisfeito com os jogadores, foi na linha do que temos vindo a fazer".