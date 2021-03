De volta ao pódio

Era o jogo grande da 24.ª jornada da Liga, mas acabou resolvido mais cedo do que era previsível, devido à expulsão de Fransérgio. Aos 40', o médio bracarense viu o segundo amarelo do jogo e desequilibrou ainda mais um jogo que já pendia para o lado da equipa de Jorge Jesus, esta noite montada com três centrais atrás.

Veríssimo, Otamendi e Vertonghen deram ao Benfica mais consistência defensiva perante o 3-4-3 habitual dos bracarenses e foi o Benfica a começar por cima do Braga, com Rafa a assustar Matheus logo nos primeiros minutos.

O jogo foi ficando equilibrado com o decorrer dos minutos, mas acabou por virar para o Benfica com a expulsão de Fransérgio - Carvalhal optou por retirar de campo a referência ofensiva do Braga, Abel Ruiz, para fazer entrar João Novais.

Já em cima do intervalo, Seferovic lançou Rafa em velocidade e o internacional português, na cara da Matheus, fez o 1-0.

O Benfica saía em vantagem para a 2.ª parte mas o Braga ameaçava logo no início da 2.ª metade: num livre direto, João Novais acertou na trave.

Os bracarenses pareciam querer ripostar, mas acabou por ser o Benfica a fazer o 2-0 e a fechar desde cedo o jogo. Aos 56', foi a vez de Rafa assistir Seferovic: o suíço finalizou na perfeição para o 2-0.

Depois do 2-0, o jogo acalmou, com o Benfica a gerir confortavelmente a vantagem. Seferovic voltou a estar perto do golo, com Matheus a mostrar-se em excelente nível, e, do outro lado, Sporar também esteve perto do golo, ao rematar por cima.

No final, vantagem confortável do Benfica, que acabou por vencer e roubar o 3.º lugar do pódio ao Braga, somando agora 51 pontos, mais um do que os bracarenses, menos três do que o FC Porto e menos 13 do que o líder Sporting.