De volta aos três centrais

Jorge Jesus opta por voltar ao sistema com três centrais, com uma alteração na equipa comparativamente ao triunfo frente ao Boavista: Vertonghen joga no lugar de Pedrinho.

O onze do Benfica: Helton Leite, Otamendi, Vertonghen, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Rafa, Weigl, Taarabt, Grimaldo, Waldschmidt e Seferovic.

O onze do Sporting de Braga: Matheus, Esgaio, Tormena, Bruno Rodrigues, Borja, Piazon, Fransergio, Al Musrati, Galeno, Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.