Covid-19. Paços de Ferreira revela os dois jogadores que participaram numa festa ilegal em Ofir

O Paços de Ferreira confirmou que os jogadores João Pedro e David Sualehe estiveram numa festa ilegal que teve lugar em Esposende e que ambos foram posteriormente “identificados pelas forças policiais em circunstâncias [...] relacionadas com a violação das regras de confinamento impostas no país”.

O clube pacense espera, agora, a decisão “das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar” a João Pedro e David Sualehe.

Segundo o jornal “A Bola”, a festa ilegal teve lugar em Ofir (Esposende), numa vivenda onde estariam 30 pessoas, 25 delas identificadas pela GNR.

O comunicado do Paços de Ferreira:

"O FC Paços de Ferreira tomou conhecimento de que os seus atletas João Pedro e David Sualehe foram identificados pelas forças policiais em circunstâncias que estão a ser apuradas pela justiça e, eventualmente, relacionadas com a violação das regras de confinamento impostas no país.



O FC Paços de Ferreira aguarda a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar aos referidos atletas, de acordo com as suas normas internas de funcionamento."