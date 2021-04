Pedro Proença: “Caso Palhinha é gravíssimo”

Pedro Proença considera que foi aberto um precedente gravíssimo no processo que envolveu o jogador do Sporting João Palhinha. O presidente da Liga Portugal esteve na noite de quarta-feira, nas redes sociais, à conversa com o também ex-árbitro Duarte Gomes e confessou que espera ter público nos estádios ainda esta temporada.

Dois amigos, árbitros da mesma geração, que encostaram o apito há cerca de cinco anos. Seguiram caminhos diferentes e esta quarta-feira juntaram-se à conversa nas redes sociais, na página do “Kickoff”, um espaço criado por Duarte Gomes, aberto a todos onde o assunto é quase sempre a arbitragem.

O convidado, Pedro Proença, mostrou cartão vermelho ao que aconteceu no caso Palhinha e todo o processo relacionado com o pedido de despenalização do jogador do Sporting que se arrastou no tempo.

O presidente da Liga Portugal manifestou o desejo do regresso do público aos estádios e abordou ainda a centralização dos direitos televisivos. Pedro Proença considera esta mudança vai trazer maior competitividade e equilíbrio ao campeonato português.