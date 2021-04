“Normalmente, quando a gente cá vem, leva um pedaço de golo. Hoje não aconteceu”, disse o capitão do Marítimo

O golo

“Infelizmente viemos para pontuar, estamos a precisar de pontos e não aconteceu. Ms fizemos um bom jogo, tivemos oportunidades de golo na casa do candidato ao título. Normalmente, levamos sempre um pedaço de golo, hoje não aconteceu, é sinal que fizemos um jogo”

Os pontos

“Nós queremos é pontos, não queremos vitórias morais. No final fazemos as contas. Estamos a precisar de pontos, mas vamos lutar contra todos por eles e no final logo se vê”