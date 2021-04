24 clubes, dois grupos, duas fases e um playoff: a nova Liga 3 já está definida

Depois de conhecidos a ideia e o nome, só faltava o formato competitivo. A Federação Portugal de Futebol explicou esta quinta-feira em que moldes irá ser disputada a nova Liga 3, competição que ficará abaixo da 2.ª Liga e acima do Campeonato de Portugal, servindo de ponte entre ambas as competições, já a partir de 2021/22.

Os 24 clubes participantes - 22 do Campeonato de Portugal e dois que descem de divisão da 2.ª Liga -, serão divididos em dois grupos, Norte e Sul, para disputar a 1.ª fase da prova, a duas voltas.

Depois, os quatro primeiros classificados de cada grupo passarão à 2.ª fase de Apuramento de Campeão, para tentarem subir à 2.ª Liga, enquanto os restantes 16 clubes ficarão na disputa pela Manutenção e Descida, para não descerem para o Campeonato de Portugal.

Disputada a Fase de Apuramento de Campeão, que também será dividida em dois grupos e a duas voltas, os vencedores de cada grupo sobem diretamente à 2.ª Liga - e o campeão da Liga 3 será decidido numa final a disputar a duas mãos.

Já os dois clubes que terminem esta Fase de Apuramento de Campeão em 2.º lugar das respetivas séries vão disputar um playoff, também a dois jogos. O vencedor desse duelo vai jogar outro playoff, desta feita com o antepenúltimo classificado da 2.ª Liga, para saber quem disputará a prova na época seguinte.

Na Fase de Manutenção e Descida, as equipas serão divididas em quatro séries, disputadas também a duas voltas, e, de acordo com a FPF, serão incorporadas com bonificação de pontos, o que significa que já saberão que os 5.ºs classificados da 1.ª Fase transitam com 8 pontos, os 6.ºs iniciam com 7, os 7.ºs com 6 e assim sucessivamente até ao 12.º, que irá arrancar com 1 ponto. A maior diferença pontual que existirá entre os conjuntos de cada série é de 6 pontos, pelo que é assim promovido o equilíbrio de uma fase para a outra.

No final, os últimos classificados de cada uma das quatro séries descem de divisão. E, em sentido contrário, do Campeonato de Portugal irão subir quatro clubes à Liga 3 2022/23.