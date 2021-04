Jorge Costa: "Foi um penálti que nos foi sonegado. Três minutos de descontos no final? É curto, curto, curto, curto"

O respeito

"Acho que fizemos um belíssimo jogo, ao contrário do que foi dito por várias pessoas… este Farense merece respeito, este Farense não vem jogar em bloco baixo, foi pressionante. Fomos ineficazes e houve decisões infelizes. Merecíamos muito mais do que isso, essencialmente pelo volume de jogo, pela forma desinibida como jogámos, as oportunidades que criámos. É o sentimento misto de um balneário triste".

O penálti

"Foi um penálti que nos foi sonegado, três minutos de descontos no final, o que é curto, curto, curto, curto. Uma ou outra decisão em que se percebe que há uma equipa grande e outra em dificuldade".

A qualidade

"Nós temos produzido demais para os resultados que temos alcançado nos últimos jogos. Acredito que no final vamos ser felizes".