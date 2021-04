Covid-19. Associação do Algarve dá por terminada época no futebol e futsal

A Associação de Futebol do Algarve decidiu dar por terminadas as provas seniores de futebol e futsal, devido à falta de condições causadas pela pandemia de covid-19, anunciou hoje o organismo, salientando que "não vão existir campeões" nem descidas.

"Decidimos dar por terminadas as provas seniores de futebol na corrente época desportiva, uma vez que o impedimento de participação nas provas por parte de várias equipas na data inicialmente prevista inviabiliza, em termos de datas disponíveis de calendário, a continuidade da prova, não assegurando iguais condições para todos os intervenientes", refere a associação em comunicado.

A associação do Algarve explica que existem concelhos que não podem retomar a atividade no dia 19 de abril, devido aos dados relativos à pandemia, tendo sido tomada a decisão "penalizadora", mas que, para o organismo, é a "mais justa".

Segundo a AF Algarve, esta temporada, não vão ser atribuídos títulos de campeões, sendo indicado para a subida aos campeonatos nacionais o Imortal, enquanto o Farense B será promovido à 1.ª divisão do campeonato distrital do Algarve.

"Na eventualidade de o regulamento da Taça de Portugal vir a permitir a indicação de outra equipa, decorrente da participação no Campeonato do Algarve de Futebol, 1.ª Divisão de Seniores, a AF Algarve indicará o FC Ferreiras", acrescenta o documento.

A associação salienta que sempre trabalhou no sentido de retomar as competições e agradeceu também o trabalho e esforços desenvolvidos pelos clubes.

"Esta é uma decisão muito ponderada e que foi difícil de tomar, dado que sempre pugnámos pela retoma das provas, o que de resto demos devida conta nas reuniões tidas com os clubes, mas consideramos que ponderadas todas as circunstâncias, é a única decisão justa a ser tomada", conclui.

As competições de futsal também não vão ser retomadas, pelas mesmas razões do futebol, com a associação a indicar que não haverá campeões nem descidas de divisão.

A Casa do Benfica de Quarteira e o GDC Machados, no setor masculino e feminino, respetivamente, são as equipas indicadas aos campeonatos nacionais, enquanto o Quarteira Futsal Clube e o UDR Sambrasense vão ascender à 1.ª Divisão de seniores masculinos.

