Sem Otávio e sem Marega

Já se sabia que Otávio não estaria na Madeira, devido a lesão, mas essa não é a única mexida de Sérgio Conceição no onze portista: também Marega sai da equipa, sendo relegado para o banco, com o FC Porto aparentemente a apresentar-se frente ao Nacional em 4-3-3, ao invés do mais habitual 4-4-2.

O onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Uribe, Grujic, Sérgio Oliveira; Corona, Taremi e Luis Díaz.

Os suplentes: Diogo Costa, Nanu, Diogo Leite, Romário Baró, Francisco Conceição, João Mário, Marega, Evanilson e Toni Martinez.

O onze do Nacional: António Filipe, Rúben Freitas, Lucas Kal, Pedrão, Rui Correia, João Camacho, Azouni, Alhassan, Éber Bessa, Marco Matias e Bryan Riascos.

Os suplentes: Riccardo Piscitelli, Konji Gorré, Rúben Micael, João Vigário, Kalindi, Bryan Rochez, Júlio César, Nuno Borges e Rouai.

