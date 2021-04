Paulo Sérgio: "É um resultado pesado pelo qual eu assumo toda a responsabilidade"

Responsabilidades

“É um resultado pesado pelo qual eu assumo toda a responsabilidade. Agora é levantar a cabeça, na terça-feira há mais. Temos uma 1.ª parte em que o Benfica não tem oportunidades. Defendemos mal o lance do primeiro golo. Na 2.ª parte estávamos mais altos no terreno, a pressionar, mas fomos feridos da forma como costumamos ferir: uma bola longa, mal defendida, que desequilibra o jogo. Há uma oportunidade do Beto para o 2-2 mas voltámos a cometer um erro e dá o 3-1. A partir daí é um jogo que está decidido e demos minutos a outros jogadores para aparecerem e salvaguardamos jogadores para o próximo jogo”

Luta pela permanência

“Precisamos de fazer 38 pontos. Não são 35, para mim. Temos de trabalhar para as vitórias”