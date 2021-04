Petit: "Não me parece penálti. O Esgaio roda e não pode andar com os braços ao peito"

O empate

"Sinto grande tristeza e grande alegria. Tristeza porque cheguei ao balneário e vi os jogadores frustrados, estivemos perto. Mas alegria de ter estes jogadores, porque são uns campeões e trabalham nos limites. Nem sempre somos valorizados mas estes momentos vão dar mais força já para o jogo com o Gil Vicente. Temos de dar mérito ao Sporting, que teve mais bola, bolas paradas que criaram dificuldades. Mas há que valorizar o que fizemos. Queríamos muito os três pontos e eram fundamentais na nossa luta".

Vitória fugiu nos últimos minutos

"Temos de acreditar sempre até ao fim. Sentimos que o jogo estava controlado. Nos cruzamentos o Coates é muito forte no jogo aéreo e criou dificuldades. Custa muito mas temos de nos levantar, faz parte do futebol."



Lance do penálti



"Não me parece penálti. O Esgaio roda e não pode andar com os braços ao peito. A bola bateu. É a decisão do árbitro e temos de respeitar. Tem o VAR para ajudar. Custou-nos porque estávamos perto dos três pontos mas não conseguimos."