Carlos Carvalhal: "É um jogo com uma história fácil de contar, o Sporting sai daqui com uma vitória muito feliz"

O jogo

“O Braga procurava chegar à vitória desde o minuto 1, porque 11 contra 11 fomos a equipa com mais oportunidades, que consegui chegar à baliza adversária. Quando o Sporting ficou reduzido a 10 baixou as linhas, ficou a jogar praticamente com uma linha de cinco e outra de quatro à frente. Continuámos a criar oportunidades e na única vez que eu me lembro do Sporting chegar perto da baliza fez golo. Continuámos a ter oportunidades, acho que o guarda-redes do Sporting fez uma excelente exibição. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, um jogo muitíssimo bom. Quando uma equipa como o Sporting se fecha é preciso ter paciência, não é fácil criar oportunidades e o Sporting defende muito bem. Fomos testando, pela direita, pela esquerda, acaba por ser um jogo com uma história fácil de contar, em que o Sporting sai daqui com uma vitória muito feliz. Temos de dar os parabéns ao Sporting mas também dou aos meus jogadores”

Golo sofrido

“Estávamos avisados para a situação, aliás, é um golo muito idêntico ao que sofremos na final da Taça da Liga. É uma distração, uma desconcentração, o Sporting teve esse mérito e algum demérito da nossa parte porque criámos oportunidades e não marcámos e isto é para quem faz golo”

Futuro do Braga

“Vamos continuar a tentar somar pontos. O objectivo era bater a meta do ano passado e tentar fazer mais pontos que o ano passado. Estamos num caminho que não é excelente mas que é bom. Temos ainda a final da Taça para disputar”