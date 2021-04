Sporting com regresso na defesa e uma novidade no ataque

Rúben Amorim aposta no regresso de Nuno Santos ao ataque do Sporting, num jogo em que Feddal também está de volta ao onze dos leões. Tiago Tomás fica desta vez no banco.

Do lado do Sp. Braga, Nico Gaitan será titular no apoio ao avançado Abel Ruiz

O onze do Sp. Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Raul Silva, Torment, Sequeira; Castro, Fransérgio, Ricardo Horta, Galeno; Nico Gaitán e Abel Ruiz

O onze do Sporting: Adán, Inácio, Coates, Feddal; Palhinha, João Mário, Nuno Mendes e Pedro Porro; Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Paulinho

Acompanhe este que é o mais importante jogo da 29.ª jornada a partir das 20h, aqui na Tribuna.