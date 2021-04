Repórter de imagem da TVI agredido por empresário do futebol no exterior do estádio do Moreirense

No final do jogo desta segunda-feira entre o Moreirense e o FC Porto, disputado em Moreira de Cónegos, um repórter de imagem da TVI foi agredido.

O momento aconteceu quando o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, se aproximou dos jornalistas que estavam no exterior do estádio para falar com a comunicação social sobre o resultado da partida.

Nesse momento, o empresário de futebol Pedro Pinho empurrou e agrediu um repórter de imagem da TVI que se encontrava no local.