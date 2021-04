Pako Ayesterán: "Na 2.ª parte tivemos oportunidades para poder entrar no jogo outra vez"

O jogo

“Sim, entrada forte do Benfica porque nós não conseguimos ser atrevidos na nossa pressão. Eles conseguiram afastar-se da nossa linha defensiva. Permitimos muito jogo interior. Na 2.ª parte acho que foi muito diferente. Ajustámos os espaços e tivemos oportunidades para poder entrar no jogo outra vez. Mas nada a dizer, na 1.ª parte não conseguimos responder ao jogo do Benfica”

2.ª parte

“Sim, estávamos no jogo se tivéssemos marcado, claramente. Tivemos duas, três situações em que poderíamos ter feito golo e se marcamos uma o jogo mudaria. Mas fico com a reação da equipa na 2.ª parte e temos de perceber que temos de ser algo mais atrevidos”