Um FC Porto de poupanças para o jogo com o Famalicão

Sérgio Oliveira e Marega começam o jogo desta sexta-feira com o Famalicão no banco, a poucos dias do FC Porto jogar com o Benfica.

Sérgio Conceição faz assim descansar alguns jogadores, dando a titularidade a Francisco Conceição e Grujic.

O onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Diogo Leite, Mbemba, Tecatito; Uribe, Grujic, Otávio, Francisco Conceição; Toni Martinez e Taremi

O onze do Famalicão: Luiz Junior; Diogo Figueiras, Diogo Queirós, Riccieli, Calvin; Gustavo Assunção, Pepê, Ugarte, Ivo, Ivan Jaime e Gil Dias

Siga o FC Porto - Famalicão aqui, a partir das 21h15.