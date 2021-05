Bwin entra (novamente) em força no futebol português. Depois da Liga, o Braga

É mais um capítulo na disputa Bwin vs Betano: a casa de apostas do grupo Entain, que comprou recentemente a licença da bet.pt para voltar a operar no mercado português enquanto Bwin, quer ser o principal patrocinador do Sporting de Braga, sabe a Tribuna Expresso, depois de já ter assegurado o naming da Liga, a partir de 2021/22 e para as próximas cinco épocas.

Tal como aconteceu nas negociações com a Liga Portugal, a Bwin volta a entrar em disputa com a rival Betano, que não só patrocina o Sporting de Braga (é a marca que aparece na frente das camisolas bracarenses) como já tinha tudo encaminhado para ser o novo naming sponsor do campeonato português, depois da retirada de cena da NOS, que termina esta época uma ligação de seis anos com o organismo liderado por Pedro Proença.

Contudo, a oferta da Betano à Liga acabou por ser suplantada pela entrada de rompante da Bwin - que deverá pagar cerca de 7 milhões de euros por época -, o que, por sua vez, provocou uma resposta agreste da Betano, que admitiu recorrer aos tribunais depois de um processo negocial que estava praticamente fechado.

A luta pelo Sporting de Braga

Agora, a disputa entre as duas casas de apostas passa a ser pelo Sporting de Braga. Inicialmente, a Bwin ponderou patrocinar um dos três maiores clubes de Portugal, Benfica, FC Porto ou Sporting, mas face à impossibilidade de consegui-lo, abordou diretamente o atual quarto classificado da Liga, para suceder à Betano.

Questionada pela Tribuna Expresso, fonte oficial do Sporting de Braga não quis apontar valores, mas confirmou que o clube foi de facto abordado pela Bwin: "Atualmente estamos em negociações com a Betano para renovarmos a ligação para os próximos cinco anos. No entanto, é verdade que a Bwin nos abordou e estamos a avaliar as nossas opções".

Ainda assim, a Betano tem mais uma época de contrato com os bracarenses. Mas, com Betano ou Bwin, é praticamente certo que este deverá tornar-se o maior contrato de patrocínio da história do clube dirigido por António Salvador.