Quando é que o Sporting pode ser campeão? As contas do título

À entrada para a 32.ª jornada da Liga NOS, o topo da classificação está assim:

1.º lugar - Sporting - 79 pontos

2.º lugar - FC Porto - 71 pontos

Com três jornadas por disputar, isto significa que a equipa de Rúben Amorim está a apenas dois pontos de conquistar o título nacional, algo que o Sporting não consegue desde 2001/02.

Assim sendo, o Sporting pode ser já campeão na segunda-feira, mesmo antes de jogar. Como? Assim:

- O Sporting é campeão na segunda-feira...

Se o FC Porto não ganhar obrigatoriamente ao Farense, no Dragão, às 20h15.

Caso o FC Porto ganhe ao Farense, a festa sportinguista é então adiada.

- O Sporting é campeão na terça-feira...

Se vencer o Boavista, em Alvalade, às 20h30.

Caso o Sporting não vença o Boavista, a festa é adiada, havendo nova possibilidade de chegar ao título na jornada seguinte, dia 15, no dérbi Benfica-Sporting (18h).

Recorde-se que, depois do empate de quinta-feira no clássico, o Benfica de Jorge Jesus, que tem 67 pontos, ficou definitivamente afastado do título de campeão, que foi conquistado em 2019/20 pelo FC Porto de Sérgio Conceição.