Jorge Costa: "O Pepe deve ter-me confundido com o Loum. Deve ter-se esquecido de quem eu sou e do meu passado neste clube"

Má entrada

“Entrámos mal no jogo mas não há muito a dizer. O jogo começou e passado 20 segundos praticamente acabou. Culpados porque entrámos mal, porque decidimos mal e não fomos agressivos o suficiente. Três pontos que nos fugiram”

Reação

“O que eu senti no banco foi que tinha de começar a pensar no próximo jogo. Com o rumo que o jogo estava a tomar arriscava-me a não ter jogadores para jogar contra o Tondela. Fiz as minhas opções para aquilo que são os nossos objetivos. Temos seis pontos em disputa e vamos lutar arduamente por eles. Não desistimos, enquanto houver pontos em disputa vamos lutar por eles”

Pepe

“O Pepe deve-me ter confundido com o Loum. Talvez se eu fosse o Rafa do Benfica ele me pedisse desculpa. Deve ter-se esquecido de quem eu sou e do meu passado neste clube e o meu presente”

Luta pela manutenção

“Nos estamos num barco, eu sou o comandante, quem tiver esse espírito vem comigo, quem não tiver abandona. Mas garanto que não há jogadores assim neste grupo. É difícil, não impossível, mas difícil. A margem é cada vez menor. Vamos ver o que somos capazes de fazer, o que os nossos adversários farão”