Vai haver público na última jornada da Liga portuguesa, mas só com teste à covid-19

Vai haver público nas bancadas na última jornada da Liga 2020/21. A novidade foi anunciada esta quarta-feira pela Liga portuguesa, mas haverá alguns constrangimentos: só pode ser ocupada 10% da lotação e os adeptos da casa terão de fazer um teste à covid-19.

"O acesso aos estádios será exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados que devem apresentar, à entrada do recinto, o resultado negativo de um teste rápido para a COVID-19", lê-se no comunicado da entidade, que acrescenta que "a decisão foi tomada depois de várias reuniões da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol com as autoridades de saúde pública e o governo, e que se intensificaram nas últimas semanas"

A decisão já é oficial e "contou com a colaboração e validação da Direção Geral da Saúde", explica a Liga, acrescentando que "os jogos da última jornada da Liga NOS são eventos-teste que podem viabilizar o regresso de público aos estádios."

A 34.ª e última jornada da Liga NOS, marcada para 19 de maio (os horários dos jogos ainda estão por confirmar) será a seguinte:

Sporting-Marítimo

Santa Clara-Farense

Nacional-Rio Ave

Portimonense-Sporting Braga

Gil Vicente-Boavista

Tondela-Paços Ferreira

FC Porto-BSAD

Vitória Guimarães-Benfica

Moreirense-Famalicão