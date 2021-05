Benfica sem Rafa e Sporting com meio-campo renovado: estes são os onzes do dérbi

Com a questão do título já arrumada, Rúben Amorim vai experimentar um meio-campo renovado para o dérbi com o Benfica, que terá apito inicial às 18h, na BTV.

Assim, Palhinha e João Mário começam no banco, com Matheus Nunes e Daniel Bragança a renderem estes no onze. Matheus Reis joga na vez do castigado Feddal.

Já no Benfica, a grande surpresa será a ausência de Rafa, que começa no banco. Pizzi e Taarabt são titulares.

Onze do Benfica: Helton Leite; Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves; Weigl, Taarabt, Everton, Pizzi; Seferovic

Onze do Sporting: Adán; Matheus Reis, Coates, Gonçalo Inácio, João Pereira, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Daniel Bragança; Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Paulinho

Siga o Benfica - Sporting a partir das 18h aqui, na Tribuna.