Afinal, já não haverá adeptos nas bancadas na última jornada da Liga portuguesa

Afinal, não haverá adeptos em nenhum estádio português na última jornada do campeonato. Os últimos jogos da prova, que se disputam quarta-feira (os horários ainda não foram divulgados), iam ter 10% da lotação preenchida por adeptos da casa, com testes negativos à covid-19, conforme foi anunciado pela Liga na semana passada.

Mas, esta segunda-feira, o organismo presidido por Pedro Proença voltou atrás. "Na reunião de hoje, os membros da Direção deliberaram, por unanimidade, não estarem reunidas as condições para a realização dos referidos testes e, em consequência, não autorizar a respetiva realização", indica o comunicado.

"Na incerteza, que permanece, sobre as condições que as autoridades de saúde poderão vir a fixar, seria impossível preparar um plano de implementação a um dia da realização dos jogos", explica o texto, referindo-se aos jogos que serão disputados na quarta-feira, para encerrar a Liga 2020/21.

Segundo o organismo, "acresce a circunstância de, ao contrário do defendido pela Liga Portugal, a penúltima jornada não ter tido público nos estádios", o que iria provocar desigualdade de circunstâncias entre clubes: "Ora, com diversos objetivos desportivos ainda em aberto, permitir que apenas uma parte das equipas pudessem ter o seu público presente nesta jornada decisiva, constituiria uma grave entorse à verdade desportiva e à equidade entre os competidores."

O comunicado da Liga

