'Binde prá festa' de Pote

Às tantas, a meio dos festejos do título do Sporting, lá aparece Pote, de cachecol na cabeça, qual índio, a gritar: "Binde para a festa!"

Ora depois da festa da conquista do campeonato, houve mais festa em Alvalade, no último jogo da Liga 2020/21: Pedro Gonçalves marcou três golos e ultrapassou, assim, Haris Seferovic como melhor marcador da prova, chegando aos 23 golos, mais um do que o benfiquista, que tinha bisado pouco tempo antes contra o Vitória.

O médio do Sporting tornou-se o primeiro português em 25 anos a ser o melhor marcador da Liga: desde Domingos Paciência, em 1996, que não se via algo assim.

E os festejos de Pote, que marcou aos 7', aos 20' e aos 62', não foram o único motivo de alegria em Alvalade esta noite: Vitorino Antunes foi titular e capitão - e quase marcava com um golaço logo a abrir, com um remate de fora da área que embateu na trave - e João Pereira, também titular, disse adeus à carreira de jogador, aos 37 anos, e na próxima época deverá ser treinador na Academia sportinguista.

Além disso, tal como Rúben Amorim também já tinha prometido na antevisão do encontro, houve também tempo para dar um prémio ao jovem Tomás Silva, que entrou na 2.ª parte, tal como ao terceiro guarda-redes, André Paulo, que também entrou na segunda metade, por troca com Max, esta noite titular.

Quem também entrou foi Plata, o jovem que chegou a estar castigado na equipa B, mas que esta noite até marcou um belo chapéu, depois de um alívio pouco certeiro do guardião do Marítimo.

E, por fim, a goleada por 5-1, que nunca teve qualquer discussão perante um Marítimo, que já tinha garantido a permanência, pouco focado no jogo - aos 21', o guarda-redes Charles deixa passar de forma incrível um passe do colega Karo para a própria baliza...

Mas que, ainda assim, no último minuto, conseguiu o golo de honra, por intermédio de Beltrame.

E foi assim que a Liga 2020/21, que os sportinguistas nunca mais vão esquecer, terminou.