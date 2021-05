Buscas no FC Porto e Portimonense por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, avançam TVI e Sábado

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, está na manhã desta quinta-feira a efetuar buscas no FC Porto e Portimonense por suspeitas de corrupção desportiva, fraude fiscal e branqueamento, avança a TVI. Há ainda um empresário que faz a ponte entre os dois clubes como alvo da investigação (que já decorre desde 2018, tendo partido de uma denúncia): de acordo com a estação de televisão trata-se de Teodoro Fonseca, o maior acionista da SAD do Portimonense, que será o principal visado.

O magistrado que está a acompanhar as buscas é o juiz Carlos Alexandre. Em causa estarão suspeitas relacionadas com vários negócios entre os dois clubes, envolvendo, entre outros, Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares e Everton. Segundo a TVI, está ainda em causa a verdade desportiva nos encontros entre os dois clubes, com suspeitas de que os algarvios possam ter facilitado a vida aos dragões.

A notícia é também avançada pela "Sábado", que acrescenta que a investigação terá tido origem nos documentos divulgados no âmbito do Football Leaks. O inquérito, que é dirigido pelo procurador Hugo Neto, visa altos responsáveis destas duas sociedades anónimas desportivas e ainda de outras empresas sediadas em Portugal e no estrangeiro. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e Teodoro Fonseca são apontados como dois dos principais alvos.

Outros serão Rodiney Sampaio da Silva e Edgar Vilaça, respetivamente presidente e diretor financeiro da SAD do clube algarvio.

