Já há árbitro para a final da Taça de Portugal

O árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, vai dirigir a final da Taça de Portugal, no domingo, entre Sporting de Braga e Benfica, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro algarvio, de 45 anos, contará na final da prova com André Campos e Pedro Felisberto como árbitros assistentes, enquanto Rui Costa será o quarto árbitro, e, no videoárbitro (VAR), estará João Pinheiro, assistido por Tiago Martins e João Bessa Silva.

Esta será a primeira final da Taça de Portugal para Nuno Almeida, árbitro que em 2019 dirigiu no Estádio do Algarve a Supertaça, entre Benfica e Sporting, que as 'águias' conquistaram, ao vencerem por 5-0.

A final da Taça de Portugal, entre Sporting de Braga e Benfica, disputa-se no domingo, no Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 20:30.