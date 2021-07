O SC Braga contratou Mario González e o vídeo de apresentação merece ser visto

Mario Gonzalez é reforço do SC Braga para a próxima época. O avançado de 25 anos foi uma das boas surpresas do campeonato passado, no Tondela (emprestado pelo Villarreal) e segue agora para o Minho, com contrato para as próximas quatro temporadas.

E para a apresentação do espanhol, os bracarenses não se pouparam a esforços, fazendo-nos recordar um dos videojogos mais míticos da história.

González marcou 15 golos na edição passada da I Liga e vai continuar em Portugal.

Esta semana, o SC Braga apresentou também Paulo Oliveira, antigo jogador do V. Guimarães e Sporting, que nas últimas temporadas jogou pelo Eibar de Espanha. O central de 29 anos assinou também por quatro temporadas.