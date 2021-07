Paços de Ferreira tem quatro casos positivos de covid-19. Jogo com o Benfica cancelado

O Paços de Ferreira tem quatro casos de covid-19 na sua estrutura o que obrigou ao cancelamento do jogo de pré-temporada com o Benfica, marcado para sexta-feira.

Em comunicado publicado no seu site oficial, o clube garante que tem "assegurado a realização frequente de testes a toda a estrutura do futebol" desde a retoma do campeonato após a paragem em março de 2020 devido à pandemia e que as últimas baterias de testes PCR foram feitas no dia 2, dia 8 e esta segunda-feira.

E foi nos testes da última quinta-feira que quatro elementos tiveram resultados positivos. "Rapidamente o clube tomou as medidas necessárias para evitar mais contágios e, no decorrer do dia de hoje [segunda-feira], novos testes foram feitos para avaliar o ponto de situação neste momento".

O clube está agora a aguardar os resultados dos testes desta segunda-feira, garantindo "o cumprimento de todas as medidas exigidas pelas entidades de saúde nestas situações, de forma a proteger todo o grupo e os que o rodeiam".