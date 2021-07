Liga: aqui está o calendário de jogos da 1.ª jornada (que arranca a 6 de agosto)

A receção do Sporting, campeão português de futebol, ao recém-promovido Vizela, marca o arranque da I Liga da época 2021/22, em 06 de agosto (sexta-feira), anunciou hoje a Liga de clubes.

O confronto entre a equipa lisboeta e vizelense, no Estádio José Alvalade, tem início marcado para as 20:15 e será o jogo inaugural da primeira jornada do campeonato, um dia antes de o rival Benfica visitar o Moreirense, em encontro com início às 18:00 de sábado, 07 de agosto.

Também no sábado, mas a partir das 20:30, o Sporting de Braga joga no estádio do Marítimo, enquanto o FC Porto é o último dos candidatos ao título a entrar em ação, no domingo, 08 de agosto, ao receber o Belenenses SAD, às 18:00.

A jornada de abertura da I Liga da época 2021/22 encerra na segunda-feira, 09 de agosto, com a partida Gil Vicente–Boavista, às 20:15, numa ronda em que as outras duas equipas que foram promovidas da II Liga, Arouca e Estoril Praia, defrontam-se no sábado, às 15:30.

I Liga:

Programa da 1.ª jornada:

Sexta-feira, 06 ago:

Sporting – Vizela, 20:15 (Sport TV)

Sábado, 07 ago:

Arouca – Estoril Praia, 15:30 (Sport TV)

Moreirense – Benfica, 18:00 (Sport TV)

Marítimo – Sporting de Braga, 20:30 (Sport TV)

Domingo, 08 ago

Vitória de Guimarães – Portimonense, 15:30 (Sport TV)

Tondela – Santa Clara, 15:30 (Sport TV)

FC Porto – Belenenses SAD, 18:00 (Sport TV)

Paços de Ferreira –Famalicão, 20:30 (Sport TV)

Segunda-feira, 09 ago:

Gil Vicente – Boavista, 20:15 (Sport TV)