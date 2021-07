Como uma discreta comissão de seis dígitos acabou em tribunal: o estranho negócio Reinildo, ex-Benfica B

Reinildo Mandava tinha pouco mais de 20 anos quando no início de 2016 voou de Maputo para Lisboa para integrar a equipa B do Benfica. Um ano depois seria emprestado ao Fafe, onde jogaria meia época, e novamente cedido ao Sporting da Covilhã, para uma temporada completa.

No verão de 2018, findo o empréstimo, o Benfica B liberta o futebolista moçambicano e a Belenenses SAD contrata-o a custo zero. Era um dos jogadores com os salários mais baixos do plantel. Mas seria, em 2019, um dos bons negócios da sociedade desportiva liderada por Rui Pedro Soares: a sua transferência para os franceses do Lille renderia à Belenenses SAD 3 milhões de euros. A esse valor haveria que descontar as comissões. E a história começa aí.