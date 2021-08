Álvaro Pacheco: “Foi o nosso batismo, estou muito orgulhoso. Agora é desfrutar, os jogadores vão ter dois dias de folga para viverem o jogo”

A análise ao jogo

"É o sorriso de quem está a realizar um sonho e do orgulho que tenho pelos meus jogadores. Pelo desafio que foi jogo, em que eles desfrutaram do batismo deste primeiro jogo. Só para relembrar: seis jogadores estrearam-se hoje na I Liga e, dos 16 que foram utilizados, só dois estavam o ano passado na I Liga.

Tivemos a coragem de discutir sempre o jogo olhos nos olhos. Foi um jogo emotivo, sempre apaixonante, entre duas equipas a quererem ganhar o jogo, bem organizadas. O Sporting foi melhor e foi pena, na segunda parte, de não sermos capazes de cometer aquele erro e de continuar a levar o jogo para a frente para o Sporting mexer no jogo e sermos capazes de aproveitar os espaços que, se calhar, o Sporting podia ter dado.

Foi o nosso jogo de batismo, estou muito orgulhoso e por isso este sorriso. Aquilo que quero dos meus jogadores é sermos nós. Agora é desfrutar, vão ter dois dias de folga para estarem em casa e desfrutarem, viverem um bocado este jogo com as família e segunda-feira, às 9h da manhã, irem em busca de novas conquistas".

Kofi, que veio dos Jogos Olímpicos e só fez um treino

"Eu sou uma pessoa que gosta de olhar para soluções e tinha de as procurar para os problemas que estou a ter. E tive soluções fantásticas. E se tivesse de eleger os nossos melhores jogadores em campo, elegia os dois centrais [o Vizela tinha muitas ausências para a posição]. Eles estão de parabéns.

O Kofi espelha um pouco a garra desta equipa. Chegou e só fez um treino, ainda está meio abananado, demonstrou o espírito e a solidariedade que esta equipa tem e fez um jogo em que não lhe podia pedir mais. Transpira um bocado do que é a realidade deste clube, uma equipa apaixonada com um conceito de família muito grande. Esta experiência vai-nos deixar muito mais fortes".

Camisola que Palhinha lhe ofereceu

"Tenho uma relação muito boa com o Palhinha, por acaso, quando foi meu jogador disse-lhe que iria chegar ao topo e à seleção nacional e para acreditar nele. Conseguiu esse sonho. No final, teve a gentileza de me oferecer a camisola, não só pela amizade, mas se calhar por essas palavras. É um motivo de orgulho e a nossa amizade prevalece, sobretudo e acima de tudo".

A sua boina

"[Ri-se] Exatamente, até ao fim, é a minha imagem de marca. muito obrigado".