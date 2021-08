João Henriques: "Nós, com os jogadores que temos, conseguimos empurrar o Benfica para o último terço. Temos uma grande equipa"

Mau arranque e o pecado

"Sabíamos que o Benfica queria resolver cedo a situação e nós queríamos exatamente levar o jogo sem sofrer golo nos primeiros minutos. Na primeira vez que o Benfica tem uma situação na nossa área, num canto, faz o golo. Estrategicamente sentimos que não era o que estava planeado. Apesar de tudo, de nesses 20 minutos a equipa permitir ao Benfica chegar com alguma frequência perto da nossa baliza, soubemos reagir depois do segundo golo. Estes jogadores tiveram a capacidade, depois de estar a perder por 2-0 contra uma equipa extraordinária como o Benfica, conseguiram chegar ao intervalo com a diferença de um golo e fizeram a segunda parte que fizemos. Apenas pecámos por não fazer o golo que estes jogadores mereciam."

Desejo

“Parabéns aos jogadores pela grande capacidade de reagir à adversidade [mencionou duas lesões e golos] e conseguir levar o jogo para os últimos minutos, com essa grande, grande capacidade que teve de levar [adiante] a incerteza do resultado. É este Moreirense que queremos, mais o da segunda parte, mais agressivo, mais bola, mais personalidade, mais confiança, é o Moreirense que pretendemos para os próximos jogos do campeonato.”

Mérito ou demérito depois da expulsão?

“Houve um bocadinho de cada. Lá está, estamos a falar de uma equipa que na Liga dos Campeões foi fazer o que fez à Rússia, consegue mudar seis jogadores e apresentar o que tem. Nós, com os jogadores que temos, conseguimos empurrar o Benfica para o último terço. Temos uma grande equipa. As questões do mérito global e coletivo ficaram acima, ficaram bem vincadas. Este grupo é uma família, sabe o que quer. Vamos ser a equipa da segunda parte mais vezes. Ficámos satisfeitos com a exibição da segunda parte, pouco ou nada com o resultado, queríamos pontos neste jogo e como nos outros. Queremos valorizar cada minuto ,desfrutar cada jogo, mas sempre à procura dos três pontos.”