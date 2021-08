O futebol dos sistemas táticos

Hoje, o futebol joga-se de forma mais evoluída do que na década anterior e para lá das alterações — ao longo do tempo — em algumas regras do jogo, essa evolução também se deu pela maior competência tática das equipas. Com isso, os desafios que se colocam aos jogadores são cada vez mais complexos, por serem obrigados a pensar mais, mais depressa e a executar com maior precisão.

Em Portugal não foi diferente. Até há pouco tempo, havia poucos treinadores de quadro tático, com pormenor na construção do seu modelo de jogo, com coerência na forma de treinar os comportamentos pedidos aos jogadores e com preocupações coletivas e individuais para cada posição, para a relação entre jogadores do mesmo sector e com a articulação entre os diferentes sectores. Resumindo, o jogo está mais tático, mais técnico, e mais físico.

A contrapartida mais atual dessa revolução no jogo é a sobrevalorização dos sistemas táticos, sem que isso signifique necessariamente maior conforto para quem joga, melhores condições para que os diferenciados possam aparecer. O jogo era dos jogadores e a evolução tem sido no sentido de ser cada vez mais de quadro tático e menos de grandes momentos individuais.

Os treinadores, na sua generalidade, não admitem jogadores que fujam do padrão de movimentos e ações técnicas instituídas pelo modelo de jogo, e com isso vilipendiam a criatividade e o improviso.