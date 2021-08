Petit: "Estes jogos são difíceis, mas dão para crescer"

Jogo

“Foi uma vitória justa do FC Porto, que teve mais intensidade, enquanto nós tivemos dificuldades nos primeiros 30 minutos. Foi uma entrada difícil, com muita juventude e cinco estreias na Liga. Estamos mais bem preparados, estes jogos são difíceis, mas dão para crescer. Não era o resultado que queríamos, mas vamos continuar a trabalhar, corrigindo alguns erros. Faz parte da aposta do clube.”

Aposta nos jovens

“Eles têm trabalhado para ter uma oportunidade de jogar. Acreditamos neles e deram uma boa resposta.”